Reinhören in die Energiezukunft

Die Welt mit der Energie zu versorgen, die sie braucht, ist seit jeher bps Auftrag. Das gilt auch in der aktuellen Phase der Transformation der Energieversorgung. In der ersten Folge des Podcasts diskutierte bp CEO Bernard Looney gemeinsam mit Alison Rose, CEO von NatWest, wie Unternehmen in der aktuellen Phase in allen drei Punkten des Energy Trilemmas liefern können. Mit Moderatorin Linda Yueh, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Oxford University und London Business School, gingen sie außerdem der Frage nach, wie sich das Energy Trilemma entwickelt hat, welche Treiber es für die Energietransformation gibt und welche Veränderungen Unternehmen bewerkstelligen müssen, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Der Weg in eine emissionsärmere Zukunft bleibt auch in den weiteren Folgen des Podcasts Thema. Insbesondere energieintensive Branchen stehen im Fokus. Zu Gast sind dabei führende CEOs und Expert:innen der jeweiligen Fachgebiete. Bereits erschienen sind Episoden zur Schifffahrt mit Søren Skou, CEO von Maersk, und Charles Haskell, Leiter des Dekarbonisierungsprogramms bei Lloyd's Register, sowie zur Emissionsreduktion im Straßenverkehr und die Rolle von Private Finance. Insgesamt sind sechs Folgen geplant. Der Podcast wird von der New York Times herausgegeben und von bp gesponsert.