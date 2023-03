bp und MAN Truck & Bus starten Pilotprojekt zum digitalen Bezahlen

bp und MAN Truck & Bus starten ein Pilotprojekt zum digitalen Bezahlen in Lastkraftwagen, um den Tankvorgang für Flottenmanager und Fahrer zu vereinfachen

bp testet sein digitales Bezahlsystem bp InTruck Connect für Lkw gemeinsam mit MAN Truck & Bus.

bp InTruck Connect ermöglicht die Bezahlung von Kraftstoff über das Infotainmentsystem des Lkw und macht den Prozess für Flottenmanager:innen und Fahrer:innen effizienter.

London, 22. September 2022 – bp pilotiert seine digitale App für Zahlungen im Lkw, InTruck Connect, in Großbritannien mit MAN Truck & Bus, einem der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen. bp InTruck Connect wird als Teil des digitalen Produkts MAN SimplePay1 von MAN pilotiert, einem wachsenden Netzwerk von Partner:innen für alle Zahlungsvorgänge rund um den täglichen Betrieb eines Lkw. bp ist der erste Partner, der dem Netzwerk für Kraftstoffzahlungen beitritt.

Alexandru Eftimiu, Vice-President von bp fleet Europe, sagt: "Unser Ziel ist es, digitale Technologie zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Flottenmanager:innen bestmöglichen Service zu bieten und gleichzeitig den Tankvorgang für Lkw-Fahrer:innen zu vereinfachen. Mit unserer InTruck Connect App können Fahrer:innen in drei einfachen Schritten tanken und weiterfahren. Die Fahrer:innen müssen lediglich die Tankstelle auf ihrem MAN Truck Infotainment System bestätigen, die Zapfpistole einführen und auftanken. Der Lkw protokolliert den Vorgang und bezahlt den Kraftstoff selbst. InTruck Connect macht den Prozess effizient und einfach, so dass Fahrer:innen und Flottenmanager:innen Zeit sparen können und mehr Sicherheit und Transparenz über ihre Tankvorgänge haben."

bp InTruck Connect ist eine einfach zu bedienende App-basierte Lösung, die den Kauf von Kraftstoffen und das Kraftstoffmanagement sowohl für Lkw-Fahrer:innen als auch für Flottenmanager:innen schneller, effizienter und sicherer macht. Die App wird in das bestehende Lkw-Infotainment-System2 von MAN integriert. Sie erfordert eine aktivierte MAN-Telematikbox und ein aktiviertes bp In-Truck Connect-Konto - es ist keine zusätzliche teure Hardware erforderlich. Die App, die an bp Tankstellen genutzt werden kann, liefert Flottenmanager:innen automatisch genaue Informationen über die Kraftstoffkäufe, den Kilometerstand und andere Daten, wodurch Fehler vermieden werden können und Fahrer:innen den Kilometerstand nicht mehr selbst eingeben müssen. Die App verbindet außerdem die Tankkarten mit den Fahrzeugdaten, um die Sicherheit zu erhöhen und mögliche Abweichungen zu erkennen. Das Pilotprojekt mit MAN Truck & Bus soll im 4. Quartal 2022 in Großbritannien starten, eine Ausweitung auf Europa ist für 2023 geplant.



1 Die bp InTruck Connect App ist für ausgewählte MAN Lkw-Modelle verfügbar. Sprechen Sie mit dem MAN/bp Account Management Team, um mehr zu erfahren.