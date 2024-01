bp wird die GETEC ENERGIE GmbH übernehmen und damit ihr integriertes Energieangebot für gewerbliche und industrielle Kunden in Europa erweitern.

London/Hannover, 17.01.2024 – bp hat die Übernahme der GETEC ENERGIE GmbH, einem führenden unabhängigen Energieversorger für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland, vereinbart. Nach ihrem Abschluss wird diese Akquisition bp‘s Präsenz im Bereich der Strom- und Gasversorgung für gewerbliche und industrielle Kunden in Europa erheblich ausbauen, und bp damit in die Lage versetzen, bestehende und neue Kunden in Deutschland und anderen europäischen Ländern direkt mit integrierten Energielösungen zu versorgen.

Die Übernahme der GETEC ENERGIE GmbH, die über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung, Kompetenz und Kundenbeziehungen verfügt, steht im Einklang mit der Strategie von bp, ein integriertes Energieunternehmen zu werden, das sich auf die Bereitstellung von Energielösungen für Kunden konzentriert, und wird die Umsetzung dieser Strategie beschleunigen. Sie wird die Fähigkeiten von bp stärken und die Schnittstelle zu Kunden sowohl in etablierten (Strom und Gas) als auch in sich entwickelnden (erneuerbarer Strom, Biogas und Wasserstoff) Energiemärkten vergrößern.

Diese Übernahmevereinbarung folgt auf die erfolgreiche Expansion des Strom- und Gasgeschäfts mit Gewerbe- und Industriekunden von bp in den USA durch die Übernahme von EDF Energy Services im Jahr 2022. Carol Howle, bp Executive Vice President, Trading & Shipping, sagte: “Bei der weiteren Umsetzung unserer Strategie ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Energielösungen, die wir unseren Kunden anbieten, bei bp zusammenführen und integrieren können. Die Übernahme von GETEC ENERGIE GmbH wird unsere Möglichkeiten genau dies in Deutschland und letztendlich in Europa zu tun, erweitern und verbessern.“ "Dies wird uns helfen, neue Möglichkeiten in der gesamten Energiewertschöpfungskette zu erschließen und Gewerbe- und Industriekunden sichere, erschwingliche und zunehmend kohlenstoffärmere Energielösungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, die fortschrittlichen Technologien, Prozesse und Mitarbeiter von GETEC ENERGIE GmbH in bp einzugliedern." „Gemeinsam mit mit unserem langjährigen CEO und Mitgesellschafter Bernward Peters, haben wir GETEC ENERGIE GmbH zu einem bedeutenden und führenden Energieversorger für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland entwickelt. Wir freuen uns, mit bp die passende Gelegenheit gefunden zu haben, durch die die GETEC ENERGIE GmbH ihren Erfolgskurs im Rahmen der Energiewende sowohl in Deutschland als auch in Europa fortsetzen und ausbauen kann“, kommentiert Franziska Artz, Beiratsvorsitzende der GETEC ENERGIE Holding GmbH, den Verkauf der Gesellschaft.

GETEC ENERGIE GmbH Die GETEC ENERGIE GmbH mit Sitz in Hannover, Deutschland, befindet sich derzeit in Privatbesitz und ist hauptsächlich in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Österreich, Belgien und Polen tätig. Das Unternehmen verfügt über einen umfangreichen Gewerbe- und Industriekundenstamm in Deutschland und liefert Strom und Gas sowie Verträge für erneuerbaren Strom (PPAs) und Flexibilitäts- und Ausgleichsdienstleistungen. Derzeit liefert sie jährlich mehr als 40 TWh Strom und Gas und ist damit einer der größten unabhängigen Energielieferanten für gewerbliche und industrielle Kunden in Deutschland, der landesweit über 100.000 Strom- und Gaszählpunkte versorgt. bp geht davon aus, dass das Unternehmen auch eine wichtige Rolle bei der Steuerung und Versorgung des eigenen Bedarfs von bp an kohlenstoffärmerem Strom in Deutschland und in Europa spielen wird, aufbauend auf dem bestehenden Stromliefervertrag der GETEC ENERGIE GmbH mit den Aral-Tankstellen von bp in Deutschland.

Übernahme Nach Abschluss der Übernahme wird das Personal der GETEC ENERGIE GmbH in bp integriert werden. bp bietet eine umfassende Plattform, um den Energiebedarf ihrer globalen Kunden zu decken und gleichzeitig die Energiewende zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu unterstützen. bp wird den bestehenden Hauptsitz der GETEC ENERGIE GmbH in Hannover beibehalten, der neben den bestehenden Standorten in London und Madrid zu einem neuen regionalen Handelsbüro für das europäische Handelsgeschäft von bp werden wird. Finanzielle Details dieser privaten Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Die Akquisition wird vollständig innerhalb des disziplinierten Finanzrahmens von bp abgewickelt werden. Die Übernahme wird vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden.