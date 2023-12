Aral pulse: Elektromobilität auf ultraschnelle Art

Energiewende, Mobilitätswende: In vielen Lebensbereichen stehen wir vor einer Wende oder erleben sie gerade. Im Bereich Mobilität lässt sich die Aufzählung noch um die Antriebswende erweitern. Elektromobilität und Elektroautos spielen eine immer bedeutsamere Rolle. Daher passt sich unsere Tankstellenmarke Aral an die veränderten Bedürfnisse von Autofahrenden an. An immer mehr Tankstellen befinden sich neben den üblichen Zapfsäulen ultraschnelle Ladestationen für Elektroautos. Aral pulse heißt unser Angebot für Elektromobilität.



