Einladung zum Energie- und Umweltdialog 2021

Der Energie- und Umweltdialog der Uniper Technologies GmbH und der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen findet in diesem Jahr am 17. März als virtuelle Veranstaltung statt. Neben der Verleihung von zwei Energie- und Umweltpreisen, die an herausragende Absolventen der Westfälischen Hochschule vergeben werden, locken in der Zeit von 15 bis 18 Uhr interessante Vorträge zum Thema „Wasserstoff – Alle sprechen darüber, wir arbeiten bereits daran“.

Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung an der Externe nach vorheriger Anmeldung teilnehmen können. Durch technische Rahmenbedingungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen nimmt Cornelia Pöppinghaus entgegen unter T +49-151 65622511 oder per E-Mail.

Ablauf:

Begrüßung durch Markus Bagert, Managing Director Uniper Technologies GmbH, und Holger Blannarsch, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen

Feierliche Verleihung der beiden Energie- und Umweltpreise an Florian Gronwald (Kategorie Bachelor of Engineering) und Jannick Armenat (Kategorie Master of Engineering)

Vortrag Prof. Dr.-Ing. Markus J. Löffler, Westfälische Hochschule, Fachbereich Elektrotechnik und angewandte Naturwissenschaften, zum Thema "Energiewende 2.0: Sachstand - Speicher - Ressourcen - Import"

Vortrag René Schoof, Vice President Asset Development, Operation & Logistics Hydrogen bei Uniper, zum Thema "Wasserstoff bei Uniper"

Vortrag Dr. Ralf Wernke, Business Improvement Manager Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen, zum Thema "Einsatz von Wasserstoff in deutschen bp Raffinerien"

Die Kooperation zwischen Uniper bzw. seinen Vorgängergesellschaften und der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen besteht schon seit weit mehr als 15 Jahren. Ziel ist, neben einer guten Interaktion bei technischen Fragestellungen auch die bedarfsgerechte Ausbildung zwischen Hochschule und Arbeitgeber zu fördern. Jedes Jahr vergibt eine Jury den 'Energie- und Umweltpreis' an Studenten mit herausragenden Master- und Diplomarbeiten.