bp Raffinerie Gelsenkirchen beteiligt sich an Monopoly-Sonderedition

In diesem Jahr gibt es vom Spiele-Klassiker Monopoly die Sonderedition 'Gelsenkirchen', an der sich unsere Raffinerie als größter industrieller Arbeitgeber der Stadt beteiligt. So sind wir mit beiden Werken Horst und Scholven jeweils als Spielfeld vertreten.

"In diesem ‚Corona-Jahr‘ bekommt die Zeit mit der Familie für viele von uns natürlich noch einmal einen ganz neuen Stellenwert. Vor allem die Zeit nach Weihnachten eignet sich prima, um im Kreise der Familie den Brettspielklassiker mit Lokalkolorit zu spielen und dabei die Gelsenkirchener Sehenswürdigkeiten zu entdecken", so Holger Blannarsch, Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen.

Das Spiel kann ab sofort über den Online Shop 'Winning Moves' oder bei Amazon bestellt werden. Die Sonderedition ist auf 1.000 Spiele im Online-Shop begrenzt. Nachbestellungen sind frühestens im kommenden Jahr möglich und das auch nur bei ausreichender Nachfrage. Seien Sie also schnell und schnappen Sie sich das beliebte Spiel.