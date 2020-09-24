Cookie-Informationen

Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen setzt Informationskampagne in der Nachbarschaft fort: Zweite Ausgabe der Nachbarschaftszeitung veröffentlicht

Datum der Veröffentlichung:
24. September 2020

In diesen Tagen erhalten rund 35.000 Haushalte rund um die beiden Werke Scholven und Horst die aktuelle Ausgabe der Nachbarschaftszeitung GEmeinsam der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen.


"Als großes Industrieunternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung in und rund um Gelsenkirchen haben wir den Anspruch, transparent zu kommunizieren", betont Peter Alexewicz, Leiter Standortkommunikation, und ergänzt: "Wir möchten der Öffentlichkeit erläutern, was derzeit und zukünftig in unseren Werken in Horst und Scholven ansteht." Dazu gehören Informationen zu Großprojekten und Modernisierungsmaßnahmen, aber auch zu den Themen Sicherheit, Umweltschutz und Ausbildung. Zudem informiert das Unternehmen in der aktuellen Ausgabe auf einer Sonderseite über den anstehenden Stillstand (turnaround) im Werk Scholven, der ab Mitte Oktober acht Wochen lang ansteht.

 

Die aktuelle Ausgabe kann hier heruntergeladen werden. Viele Themen und Informationen werden zudem in den kommenden Wochen auf der Website gesondert aufbereitet. Die Nachbarschaftszeitung soll künftig zweimal pro Jahr erscheinen.

Kontakt

Standortkommunikation Peter Alexewicz Tel.: +49 209 8812-7784
Download Pressemeldung

Download der Pressemeldung als PDF-Datei

Download Nachbarschaftszeitung

Laden Sie sich die zweite Ausgabe der Nachbarschaftszeitung herunter.

