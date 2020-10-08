Bewerberportal für Ausbildungsberufe bei bp in Gelsenkirchen geöffnet

Als großer industrieller Arbeitgeber im Ruhrgebiet nimmt die bp Gruppe ihre gesellschaftliche und sozialen Verantwortung sehr ernst. Das belegt unter anderem die Zahl an Ausbildungsplätzen, die zur Verfügung gestellt werden und die hohe Ausbildungsquote. Am Standort Gelsenkirchen liegt sie bei etwa zehn Prozent und damit über dem branchenüblichen Durchschnitt.

Auch für das kommende Ausbildungsjahr im Sommer 2021 werden wieder qualifizierte und motivierte Auszubildende gesucht. Angeboten werden vielfältige Ausbildungsberufe im chemischen und technischen Bereich. Dazu zählen die Ausbildungsberufe zum Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker und Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Interessierte junge Menschen sind herzlich dazu eingeladen, sich im online Karriere-Portal unter www.bp.de über das Ausbildungsangebot zu informieren und ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen.