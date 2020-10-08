Cookie-Informationen

Bewerberportal für Ausbildungsberufe bei bp in Gelsenkirchen geöffnet

Datum der Veröffentlichung:
8. Oktober 2020
Als großer industrieller Arbeitgeber im Ruhrgebiet nimmt die bp Gruppe ihre gesellschaftliche und sozialen Verantwortung sehr ernst. Das belegt unter anderem die Zahl an Ausbildungsplätzen, die zur Verfügung gestellt werden und die hohe Ausbildungsquote. Am Standort Gelsenkirchen liegt sie bei etwa zehn Prozent und damit über dem branchenüblichen Durchschnitt.
Ausbildung bei BP: Anlagenmechaniker

Auch für das kommende Ausbildungsjahr im Sommer 2021 werden wieder qualifizierte und motivierte Auszubildende gesucht. Angeboten werden vielfältige Ausbildungsberufe im chemischen und technischen Bereich. Dazu zählen die Ausbildungsberufe zum Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker und Elektroniker für Automatisierungstechnik.

 

Interessierte junge Menschen sind herzlich dazu eingeladen, sich im online Karriere-Portal unter www.bp.de über das Ausbildungsangebot zu informieren und ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Kontakt

Standortkommunikation Peter Alexewicz Tel.: +49 209 8812-7784
Auszubildende in der Raffinerie

