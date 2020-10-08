Bewerberportal für Ausbildungsberufe bei bp in Gelsenkirchen geöffnet

Auch für das kommende Ausbildungsjahr im Sommer 2021 werden wieder qualifizierte und motivierte Auszubildende gesucht. Angeboten werden vielfältige Ausbildungsberufe im chemischen und technischen Bereich. Dazu zählen die Ausbildungsberufe zum Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker und Elektroniker für Automatisierungstechnik.
Interessierte junge Menschen sind herzlich dazu eingeladen, sich im online Karriere-Portal unter www.bp.de über das Ausbildungsangebot zu informieren und ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen.