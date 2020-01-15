Status Whats App Infokanal & Co

Cookie-Informationen

Datum der Veröffentlichung:
15. Januar 2020
Wie wir im Dezember mitteilen mussten, hat WhatsApp Ende 2019 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert, so dass dieser Dienst nicht mehr für das Aussenden von Newslettern genutzt werden darf.

 

Die angekündigte Umstellung auf eine neue Telefonnummer dauert leider länger an als erwartet. Grund für die Verzögerungen sind zum einen lange Bearbeitungszeit bei WhatsApp, zum anderen müssen noch technische Änderungen abgeschlossen werden.

Künftig WhatsApp, Telegram und SMS

„Da die neue WhatsApp Lösung nicht mehr den gleichen Komfort bieten kann wie bisher, haben wir uns dazu entschieden künftig drei statt eines Kanals für die Nachbarschaftskommunikation anzubieten“ erklärt Peter Alexewicz, Leiter der Standortkommunikation der Raffinerie. Neben WhatsApp werden der Messenger-Dienst Telegram sowie SMS angeboten. Die drei Tools bieten unterschiedlichen Funktionalitäten. So soll nicht nur weiterhin ein schneller und direkter Austausch mit den Nachbarn möglich sein, es wird den Nachbarn auch der Kanal angeboten, den sie am komfortabelsten finden.

 

Bereits kurz nach der Einführung Mitte 2019 hat der WhatsApp Informationskanal der Raffinerie eine dreistellige Abonnentenzahl verzeichnet. Die Zahl ist im Laufe der Zeit kontinuierlich angestiegen.
 

