Raffinerie lädt Nachbarn zu Werkführungen im Rahmen des Stillstands ein

Unsere BP Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven beginnt Ende August mit der planmäßigen TÜV-Überprüfung einiger Produktionsanlagen. In dieser Zeit stehen unterschiedliche Anlagen im Werk in Scholven für rund sieben Wochen still.



Es handelt sich um die größte Baustelle in diesem Jahr am Standort. In dieser Zeit werden die Anlagen gereinigt, überprüft und bei Bedarf repariert oder Equipments ersetzt. Was hier genau passiert und warum dies wichtig ist, möchten wir Ihnen, unseren Nachbarn, im Rahmen einer Raffinerieführung vorstellen.

Bitte melden Sie jede Person einzeln an und beachten Sie unsere Sicherheitshinweise:

Alkohol und Drogenkonsum ist vor und während des Aufenthaltes nicht gestattet.

Rauchen ist nur in ausgewiesenen Raucherzonen erlaubt.

Auf dem Werkgelände besteht ein grundsätzliches Fotografierverbot.

Bitte tragen Sie festes Schuhwerk.

Weitere Informationen zur Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen finde Sie unter bpge.de.

Eine Übersicht der möglichen Termine für die Werkführungen: