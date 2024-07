Tout savoir sur la charge rapide

En France, plus de 14 500 bornes haute puissance, dont 7 000 dépassant les 150 kW, permettent une recharge en moins de 20 minutes. Cette infrastructure croissante incite de plus en plus de conducteurs de véhicules électriques à opter pour la recharge rapide. Mais qu’est-ce qu’une “recharge rapide” exactement ? Quels types de recharges sont disponibles ? Y a-t-il un impact à recharger plus vite ? On vous dit tout.



Une recharge rapide ? Une borne de recharge est considérée comme rapide si elle offre une puissance supérieure à 43 kW, capable de recharger la batterie d’un véhicule de 20 % à 80 % en 20 à 40 minutes.



Ces bornes doivent être raccordées en triphasé pour délivrer du courant continu (DC), directement compatible avec les batteries des véhicules électriques, contrairement aux bornes lentes qui utilisent un convertisseur interne au véhicule pour transformer le courant alternatif en courant continu. Recharge rapide vs. standard, quelles différences ? La principale différence entre les bornes de recharge rapide et standard est la vitesse de charge. Les bornes rapides peuvent atteindre 22 kW, tandis que les bornes ultra-rapides peuvent aller de 25 kW à 150 kW, voire plus.



Les bornes lentes, généralement utilisées chez les particuliers, offrent une puissance inférieure à 22 kW. Pour utiliser ces bornes, il faut être équipé d’une prise Type 2 ou Type 1 pour les véhicules plus anciens. Les bornes rapides se trouvent principalement chez les concessionnaires, sur les aires d’autoroute et dans les stations-service, et peuvent être installées à domicile par un professionnel agréé Irve.

Quels sont les types de bornes de recharge rapide ? En France, il existe trois grands types de bornes de recharge rapide : Prise Combo (CCS) : commercialisée pour la première fois en 2011, cette prise combine un connecteur Type 1 ou Type 2 et deux contacts complémentaires dédiés à la recharge rapide en courant continu. Devenue le standard européen, elle existe en deux versions : CCS 1.0 (80 kW max) et CCS 2.0 (350 kW max).

commercialisée pour la première fois en 2011, cette prise combine un connecteur Type 1 ou Type 2 et deux contacts complémentaires dédiés à la recharge rapide en courant continu. Devenue le standard européen, elle existe en deux versions : CCS 1.0 (80 kW max) et CCS 2.0 (350 kW max). Connecteur Type 2 (Mennekes) : utilisé pour la recharge standard semi-rapide, ce connecteur peut délivrer une puissance de 3 à 50 kW en courant alternatif monophasé ou triphasé, ou en courant continu.

utilisé pour la recharge standard semi-rapide, ce connecteur peut délivrer une puissance de 3 à 50 kW en courant alternatif monophasé ou triphasé, ou en courant continu. Connecteur CHAdeMO : ce connecteur nippon peut délivrer jusqu’à 400 kW de puissance. De plus en plus utilisé en Europe, sa dernière version, CHAdeMO 3.0, affiche une puissance de 500 kW et peut supporter jusqu'à 900 kW.

Quel est l’impact d’une recharge rapide sur la batterie ? Bien que la recharge rapide soit pratique et fasse gagner du temps, une utilisation excessive peut accélérer la dégradation de la batterie du véhicule. La recharge rapide provoque une surchauffe qui accélère la dégradation des cellules de la batterie. Il est donc conseillé d’alterner entre des recharges lentes à accélérées et des recharges rapides, pour préserver la durée de vie de la batterie.

Coût et efficacité de la recharge rapide Les bornes de recharge rapide sont généralement plus coûteuses que les bornes lentes à accélérées, en raison de leur emplacement et du coût d’installation. Le prix d’une recharge rapide est souvent comparable à celui d’un plein d’essence, ce qui rend intéressant l’usage combiné avec des bornes moins coûteuses.

Conclusion La recharge rapide pour véhicules électriques offre des avantages considérables en termes de temps et de commodité, mais elle doit être utilisée de manière judicieuse pour préserver la batterie et maîtriser les coûts. Tags : Recharge Rapide

