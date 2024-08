Voitures électriques à grande autonomie

Avec la montée des préoccupations environnementales et la transition énergétique en cours, les ventes de voitures électriques connaissent une croissance continue. Pour satisfaire les besoins des conducteurs et surmonter les réticences liées au passage du thermique à l’électrique, les constructeurs innovent constamment. L’autonomie des batteries et les temps de recharge s’améliorent considérablement, offrant ainsi un confort de conduite inédit... Tour d’horizon sur les avancées et perspectives.

Innovations dans les batteries

Les anciennes batteries au plomb ont été remplacées par des batteries lithium-ion, qui étaient initialement utilisées dans les appareils électroniques comme les téléphones et les ordinateurs portables. Ces batteries, plus performantes, ont transformé l’industrie des voitures électriques en permettant de doubler l’autonomie par rapport aux batteries au plomb. Les batteries lithium-ion stockent jusqu’à 10 fois plus d’énergie, augmentant considérablement l’autonomie des véhicules.



Grâce à ces avancées, de nombreuses citadines et familiales d’entrée de gamme offrent une autonomie de 150 à 300 km. Certains modèles de berlines et SUV atteignent même plus de 500 km d’autonomie en 100 % électrique, selon les normes WLTP, rendant les longs trajets enfin réalisables.



Efficacité énergétique

Au-delà de l’autonomie, des innovations améliorent aussi l’efficacité énergétique. La plupart des voitures électriques récupèrent de l’énergie lors du freinage, mais certains modèles récents sont équipés de systèmes qui augmentent cette récupération de 50 %.



Par ailleurs, les temps de recharge se réduisent avec les nouvelles technologies : recharger une batterie à 80 % peut désormais prendre moins d’une heure avec des bornes rapides de 150 kW.



Expansion des infrastructures de recharge rapide

Actuellement, la France dispose de plus de 72 000 bornes publiques de recharge, dont 7 000 bornes de recharge rapide de plus de 50 kW. Ce nombre est en constante augmentation, avec une croissance de 53 % en une année, et l’objectif est d’atteindre 400 000 bornes d’ici 2030.



Et des innovations pullulent et simplifient davantage le processus de recharge. Comme le “plug & charge”. Avec ce système, plus besoin de carte de paiement ou de badge.



Avenir des voitures électriques à grande autonomie

Les avancées technologiques continuent d’améliorer l’autonomie et de réduire les temps de recharge, faisant de la mobilité électrique une réalité incontournable pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, les constructeurs doivent encore relever de nombreux défis : proposer des véhicules plus connectés et intelligents, capables de surveiller la qualité de l’air et de gérer l’énergie de manière efficace, tout en augmentant la performance des batteries. D’ici 2050, les batteries pourraient atteindre une capacité de 32 à 62 térawatts, permettant des trajets en toute autonomie sur de très longues distances.