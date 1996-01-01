Bisnis Retail Non-BBM dan Fasilitas

Layanan Kenyamanan

Setiap orang perlu istirahat sejenak saat bepergian. Di SPBU bp, Anda tidak hanya dilayani dengan pelayanan yang baik dan ramah saat mengisi bahan bakar, tetapi Anda juga dapat merasakan one-stop-solution disini. Kami memiliki jaringan toko minimarket untuk membeli kebutuhan yang Anda butuhkan. Kami juga memiliki penawaran kopi dan restoran cepat saji untuk mengisi kembali energi Anda sebelum melanjutkan perjalanan.



SPBU bp memiliki Mushola yang bersih dan nyaman untuk waktu sholat Anda. Kami juga memiliki toilet yang bersih untuk pria, wanita dan juga penyandang disabilitas. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami menyediakan air dan angin gratis, penawaran nitrogen yang kompetitif dan layanan servis kendaraan. Lebih lanjut, untuk pengguna kendaraan elektrik Anda juga dapat menukarkan baterai kendaraan Anda di SPBU kami.

