Bisnis Retail Non-BBM dan Fasilitas

Setiap orang perlu istirahat sejenak saat bepergian. Di SPBU bp, Anda tidak hanya dilayani dengan pelayanan yang baik dan ramah saat mengisi bahan bakar, tetapi Anda juga dapat merasakan one-stop-solution disini. Kami memiliki jaringan toko minimarket untuk membeli kebutuhan yang Anda butuhkan. Kami juga memiliki penawaran kopi dan restoran cepat saji untuk mengisi kembali energi Anda sebelum melanjutkan perjalanan.
SPBU bp memiliki Mushola yang bersih dan nyaman untuk waktu sholat Anda. Kami juga memiliki toilet yang bersih untuk pria, wanita dan juga penyandang disabilitas. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami menyediakan air dan angin gratis, penawaran nitrogen yang kompetitif dan layanan servis kendaraan. Lebih lanjut, untuk pengguna kendaraan elektrik Anda juga dapat menukarkan baterai kendaraan Anda di SPBU kami.
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (PT SAT) merupakan perusahaan ritel terkemuka di Indonesia yang mengelola lebih dari 16.000 toko Alfamart dan memiliki 32 Kantor Cabang/ gudang distribusi yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan.
Jawa Timur :
TUKU adalah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang artinya “beli” dalam penamaan kedai Toko Kopi Tuku. Hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah toko kopi yang memfokuskan untuk menjual aneka minuman kopi, biji/bubuk kopi eceran serta makanan ringan dengan harga yang cukup terjangkau. Take-away atau stop-and-go adalah konsep yang digunakan, sehingga tidak adanya meja, namun hanya menyediakan kursi tunggu bagi para tetangga (panggilan untuk para pembeli yang datang) saat menunggu pesanan mereka atau sekedar menikmati segelas minuman kopi sesaat sebelum kembali beraktivitas.
Produk minuman yang ditawarkan pun cukup beragam dan ‘Es Kopi Susu Tetangga’ adalah salah satu produk favorit (Kopi, Gula Aren, Krimer dan Susu) yang diracik berdasarkan masukan para tetangga dan juga disesuaikan dengan iklim kota Jakarta.
Jawa Timur:
Kopi Kenangan adalah rantai kopi non-waralaba yang tumbuh paling cepat di Indonesia. Ide Kopi Kenangan dimulai karena para pendiri memiliki misi untuk menyebarkan kegemaran mereka terhadap kopi Indonesia.
Kopi Kenangan berusaha menjadi rantai kopi terbesar di Indonesia dan di luar (ekspansi internasional) melalui produk, teknologi berkualitas tinggi, terjangkau, layanan cepat & ramah, kualitas yang terjaga, dan R&D yang kreatif.
Jawa Timur :
Chatime merupakan brand minuman brewed tea asal Taiwan yang menawarkan lebih dari 50 varian Rasa. Chatime Indonesia hadir dengan enam kategori minuman berbeda seperti Signature Milk Tea, Tea Presso, Smothies, TeaRRIFIC, serta Coffee and Latte. Dalam proses penyajian minumannya, Chatime menggunakan teh kualitas terbaik yang diproses menggunakan brewing machine terkini.
Mengadopsi konsep layanan minuman customized, pelanggan Chatime dapat memilih sendiri jenis topping, kadar gula, dan jumlah es yang diinginkan. Chatime juga terus berinovasi dengan memperkenalkan menu-menu baru. Selain itu, sajian minuman Chatime dapat dinikmati dengan tambahan berbagai topping antara lain Pearl (boba), Pudding, Grass Jelly, Rainbow Jelly, Red Bean, Aloe Vera, Coconut Jelly, Coffee Jelly, dan Mousse.
Jawa Timur :
Saat sedang berkumpul dengan orang-orang terdekat, menentukan makanan untuk disantap bisa menjadi hal yang membingungkan dan memakan waktu lama. Keinginan yang berbeda-beda seringkali membuat kita kesulitan untuk memuaskan selera semua orang.
Chigo, salah satu brand terbaru dari Kopi Kenangan Group, kini hadir untuk menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan beragam masyarakat Indonesia yang selalu mencari makanan berkualitas dengan harga terjangkau, dan tentunya sesuai dengan selera.
Dengan berbekal resep terbaik, Chigo menawarkan sajian ayam goreng tepung krispi ala Amerika, dengan pilihan balutan 7 (tujuh) saus internasional dan 5 (lima) sambal khas Indonesia.
Berawal dari konsep paham ayam tanpa tulang dan ikan dori untuk memberikan kemudahan bagi penyantapnya, saat ini Chigo turut menawarkan pilihan sayap ayam goreng yang juga dapat dinikmati dengan pilihan 12 rasa.
Tidak akan berhenti di situ, dengan semangat inovasi dan tren yang terus bergerak, Chigo akan terus hadir menawarkan menu-menu dan pengalaman kuliner yang seru, berwarna dan sesuai selera!
#YourFlavourYourWay
Salad Point ID adalah kedai salad yang didirikan pada tahun 2017 oleh Putra Siburian dan Cory Marisa Marbun. Hingga saat ini Salad Point ID sudah memiliki 15 titik lokasi, dengan 9 lokasi berkonsep kedai dan 6 lokasi Cloud Kitchen yang akan bertambah terus. Dengan memiliki tujuan untuk menyajikan Salad yang segar, berasal dari sumber petani lokal dan dibuat dengan cinta.
Memiliki konsep Sayuran Segar yang dipanen dan disupply ke lokasi penjualan setiap hari dari petani lokal Indonesia, Salad Point ID ingin mengutamakan kesegaran dan kualitas yang sangat tinggi dalam setiap sajiannya.
Selain itu Dressing yang disajikan adalah buatan sendiri sehingga memiliki keunikan sendiri dengan menggunakan rempah-rempah khas Indonesia sebagai bagian dari bahan bakunya. Pilihan Salad dari Salad Point ID juga beragam, dari Salad, Wrap, Salad Sandwich dan Salad Roll yang sangat disukai konsumen saat ini. Selain itu, Salad Point ID memiliki konsep Make Your Own Salad, dimana Konsumen dapat membuat Salad dengan kreasi sendiri sampai memilih dressing yang disukai. Dengan kemudahan pemesanan via online yang disediakan oleh Salad Point ID maka hal ini dapat mengurangi kerumunan antrian pelanggan selama masa pandemi.
Sonny Arca Adryanto, pendiri Martabak Orins, memutuskan membuka gerobak Martabak Pizza Orins pada tahun 2011 dengan bermodal 2 karyawan, 1 sepeda motor bekas. Martabak Orins kini telah mempekerjakan lebih dari 300 karwayan dan memiliki 39 outlet di area Jabodetabek.
SPBU bp bermitra dengan Martabak Pizza Orins adalah yang pertama dari jenisnya di Indonesia. Martabak Pizza Orins sangat cocok untuk penawaran restoran cepat saji.
Castrol adalah produsen, penyalur dan pemasar terkemuka di dunia untuk minyak pelumas premium dan layanan terkait untuk para pelanggan dari kalangan otomotif, industri, kelautan, penerbangan, eksplorasi dan produksi minyak di seluruh dunia. Kantor pusatnya berada di Inggris dan beroperasi langsung di lebih dari 46 negara, dan mempekerjakan sekitar 7.500 staf di seluruh dunia. Di hampir 74 pasar lainnya, kami diwakili oleh penyalur pihak ketiga yang memasarkan dan menjual produk kami secara lokal. Jaringan pengiriman Castrol tersebar di 120 negara, yang meliputi 800 pelabuhan dan bermitra dengan lebih dari 2000 penyalur dan agen.
Castrol menawarkan pelumas untuk penggunaan rumah tangga, komersial dan industri. Untuk pelumas otomotif (termasuk mesin sepeda motor 2-tak dan 4-tak, mesin mobil bensin dan diesel), produk kami meliputi banyak ragam pelumas transmisi manual dan otomatis, pelumas dan wax rantai, pendingin, pelumas suspensi, minyak rem, grease, pembersih dan produk-produk perawatan. Kami juga memproduksi produk-produk untuk digunakan pada mesin pertanian, instalasi, industri umum dan teknik kelautan. Semua produk kami memiliki status registrasi bahan kimia global dan memenuhi ketentuan di semua lokasi di mana produk digunakan.
Di SPBU bp, kami mengoperasikan Castrol Quick Service, dimana pelanggan roda 2 dan roda 4 bisa mendapatkan layanan cepat untuk kendaraannya seperti pengisian nitrogen untuk ban, tambal ban, dan pelanggan roda 2 bisa mengganti oli dengan oli Castrol.
TirePro merupakan bengkel express berteknologi terbaru dengan mekanik profesional terlatih yang terinspirasi oleh konsep Pitstop F1 (Formula 1) yang cepat, efektif & efisien dan berkualitas.
Hadir sebagai solusi di tengah padatnya aktifitas masyarakat, fokus kami melayani quick service dengan waktu servis di bawah satu jam. Produk dan Servis yang ditawarkan meliputi Servis Mobil & Motor, Ban serta Nitrogen. TirePro berkomitmen untuk selalu berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dan Kendaraan Anda.
Jabodetabek:
Tampak Muka Swap SPBU bp
SWAP Energi Indonesia adalah perusahaan penyedia energi ramah lingkungan yang memiliki platform baterai yang dapat ditukar. Sebagai solusi untuk kebutuhan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang dapat dipakai untuk kebutuhan jarak tempuh yang jauh, pengguna baterai dari SWAP Energi dapat melakukan penukaran kapan saja di lokasi terdekat. Saat ini sudah beroperasi di Indonesia dengan jumlah SWAP Station di lebih dari 1000 titik di Indonesia, termasuk di SPBU bp. Selain itu, SWAP Energi juga didukung oleh aplikasi Pintar SWAP Energi yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol motor dari kejauhan serta memantau keadaan baterai. Aplikasi ini juga digunakan sebagai platform untuk melakukan top up kuota perjalanan bagi para pengguna dengan menggunakan OVO dan GoPay.
Jabodetabek:
FamilyMart adalah perusahaan yang bergerak dibidang retail khususnya F&B. Didirikan pada tahun 2012 dan hingga sekarang sudah terdapat lebih dari 300 store. FamilyMart mempunyai visi untuk menjadi convinence store nomor 1 di Indonesia.
Pedalworks adalah bengkel sepeda umum dengan layanan lengkap dan Mitra Servis Resmi Brompton, yang didedikasikan untuk memberikan perawatan dan perbaikan berkualitas tinggi untuk semua jenis sepeda. Didirikan oleh penggemar sepeda Ferdy F. Martono dan Amellia Rooselany, Pedalworks telah tumbuh dengan visi yang jelas: menjadi jaringan bengkel sepeda pertama di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari empat tahun, mekanik bersertifikat kami telah menyervis lebih dari 5.000 sepeda dan dengan bangga mendukung komunitas yang terdiri dari lebih dari 500 klien setia. Sebagai Mitra Servis Resmi Brompton, kami menyediakan suku cadang asli dan perawatan ahli yang memenuhi standar industri tertinggi. Baik Anda seorang komuter harian, pengendara akhir pekan, atau penggemar Brompton, Pedalworks adalah tujuan tepercaya Anda untuk perawatan sepeda yang andal dan presisi.
NAWILIS Spooring-Balancing Specialist, perusahaan jaringan perawatan dan perbaikan mobil, yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan berkendara untuk para pengguna jalan.
NAWILIS yang didirikan oleh Yusuf Nawilis merupakan toko ban mobil berdiri tahun 1963 yang diberi nama Gaja Ban (baca: Gaya Ban), dan pada tahun 1973 berganti nama menjadi NAWILIS sebagai bengkel mobil yang memiliki spesialisasi balancing and spooring. Melanjutkan sang ayah, Peter Nawilis yang juga pencinta otomotif kemudian mulai membuka cabang-cabang bengkel mobil di beberapa kota di Indonesia.
Nawilis melayani penjualan ban , oli, aki, sparepart, aksesoris, dan bisa memberikan servis perbaikan dan perawatan mobil secara lengkap. Saat ini NAWILIS memiliki 19 cabang, jaringan servis yang kuat dan sebagai market leader di bidangnya, dan akan terus berkembang.
Jawa Barat:
Jawa Timur:
PT Indomarco Prismatama, beroperasi sebagai Indomaret, adalah jaringan pengecer
waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang pertama kali dibuka pada tahun 1988 di Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai dengan bulan April 2025, total jumlah gerai sebanyak 23.285 toko. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Motto perusahaan adalah Mudah dan Hemat.
Jawa Barat:
Feel Matcha adalah cafe serba matcha dengan 1st Grade Ceremonial Matcha dari Kyoto, Japan.
Lebih dari sekadar tren, matcha di Feel Matcha menjadi lifestyle sehat yang kaya manfaat. Dengan konsep modern dan fun, Feel Matcha terus berinovasi menghadirkan minuman dan dessert otentik yang unik, premium, dan bisa dinikmati semua kalangan.
Jawa Timur:
Bluú adalah layanan laundry dan cuci basah modern yang dirancang untuk memberikan perawatan pakaian berkualitas tinggi kepada pelanggan melalui solusi pembersihan yang praktis, ramah lingkungan, dan efisien. Kami membuat proses mencuci menjadi mudah, andal, dan praktis - sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting.
Saat ini, bp-AKR telah berkolaborasi secara strategis dengan merek-merek lokal maupun internasional untuk menunjang penawaran di SPBU bp dan memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan. SPBU bp sedang mencari mitra Retail Non-BBM (NFR) yang tepat untuk menjadi bagian dari bp network, guna melengkapi fasilitas SPBU bp dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
Untuk menjadi mitra Retail Non-BBM SPBU bp, isi form dibawah ini:
PT. Aneka Petroindo Raya
AKR Tower, 25th Floor
Jl. Panjang No 5, Kebun Jeruk
Jakarta 11530, Indonesia
Phone : +6221 22128155
Email : retailpartnership@bpakr.com