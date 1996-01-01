Syarat & Ketentuan
Syarat dan ketentuan cashback 30%
- Periode promo 1 Mei - 31 Desember 2026
- Hemat Rp 30.000/transaksi
- Minimal nilai transaksi Rp300.000
- Tidak berlaku kelipatan.
- Promo berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Debit BTN di EDC BTN
- Berlaku untuk seluruh SPBU bp
- Berlaku 1x transaksi /nasabah/minggu
- Berlaku untuk 20 nasabah pertama/hari
Berlaku untuk :
QRIS balé by BTN
Kartu Debit BTN Visa Reguler, Gold, Platinum (Termasuk Co Brand)
Kartu Debit BTN Visa Bisnis
Kartu Debit BTN Visa Prospera
Kartu Debit BTN Visa Prioritas
Kartu Debit BTN Visa Private
Tidak berlaku Kartu Debit GPN
- BP-AKR dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan program, dan/ atau mengakhiri program ini dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Merchant dan Bank setiap saat berhak melakukan analisis terhadap kewajaran transaksi dan berhak untuk membatalkan transaksi dan/atau menghentikan program sewaktu-waktu apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kecurangan.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui e-mail promotions@bpakr.com