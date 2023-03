Informazioni sulla nostra impresa e sul nostro sito web

Oel-Pool AG utilizza i marchi bp su licenza di bp p.l.c.Il presente sito web è gestito da Oel-Pool AG, Spittelweg 1, 5034 Suhr.



Per tutte le richieste relative ai dati personali o alla nostra informativa sulla privacy La preghiamo di inviare un’e-mail al nostro responsabile della protezione dei dati (contact@bpcardservice.ch) o di scrivere al seguente indirizzo postale:



Oel-Pool AG

Protezione dei dati

Spittelweg

15034 Suhr



Il presente sito web contiene link a siti esterni ai quali non si applicano le presenti disposizioni sulla protezione dei dati. La invitiamo pertanto a informarsi in merito ai siti di terze parti e di leggere le informative sulla privacy pubblicate sugli stessi.



Rilevamento di dati personali

I dati personali sono informazioni sulla Sua identità. Tra questi rientrano per esempio informazioni come



nome

indirizzo

numero di telefono o

indirizzo e-mail.



L’uso del nostro sito web non richiede la comunicazione di dati personali. Se tuttavia richiede materiale informativo sulle nostre pagine web o si iscrive a una newsletter avremo bisogno del Suo nome e del Suo indirizzo, così come di ulteriori informazioni per poterle fornire i servizi desiderati.



Quando ciò è necessario riceve da noi una corrispondente comunicazione. Inoltre, memorizziamo e trattiamo solo i dati che Lei ci comunica volontariamente o in maniera automatica.



Nel caso in cui Le vengano richiesti altri dati, si tratta di informazioni opzionali. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente allo scopo di fornire le prestazioni richieste e di tutelare i nostri legittimi interessi commerciali.



Utilizzo di dati personali

I dati personali da Lei comunicati vengono utilizzati in generale per



rispondere alle Sue richieste

evadere i Suoi ordini o

consentirle l’accesso a determinate informazioni od offerte.



Non utilizziamo i Suoi dati personali per finalità di marketing diretto o ricerche di mercato.



Comunicazione e trasmissione di dati personali

Ci riserviamo il diritto di comunicare i Suoi dati personali (nei limiti previsti dalla legge). Ciò vale anche nei casi in cui dovessimo ritenere necessaria tale comunicazione al fine di tutelare i nostri diritti o di adempiere i requisiti di una procedura giudiziaria, di una disposizione giudiziaria, di una richiesta da parte di un’autorità di controllo o di altre controversie legali in cui Oel-Pool AG sia coinvolta.



Per poter fornire le prestazioni da Lei richieste, trasmetteremo i Suoi dati personali a un operatore esterno responsabile dei servizi di comunicazione di Oel-Pool AG.



Per questo motivo, è possibile che Oel-Pool AG trasmetta all’estero i Suoi dati personali verso Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o dell’Unione europea.



Conservazione dei dati

Conserveremo i Suoi dati personali finché le circostanze lo richiedano al fine di far valere i nostri diritti o di tutelarci da richieste legali.



I dati che Lei ci comunica nel quadro di una trasmissione di dati vengono memorizzati per massimo 24 mesi allo scopo di eseguire e portare avanti le transazioni.



I Suoi diritti

Lei ha il diritto di prendere visione dei Suoi dati personali, di rettificarli e di chiederne la cancellazione in caso di uso illecito.



Lei ha parimenti diritto a presentare un reclamo presso l’autorità di controllo nazionale competente per la protezione dei Suoi dati. Prima di tale passo Lei ha ad ogni modo la possibilità di rivolgere un eventuale reclamo direttamente a Oel-Pool AG. L’impresa predispone a tal fine una procedura di gestione dei reclami.



Informazioni sullo scambio dati e i cookie

I nostri server registrano – in maniera automatica e tenendo conto del Suo indirizzo IP – alcuni dati relativi alla Sua visita del nostro sito web. Tali informazioni non consentono ad ogni modo la Sua identificazione personale. A essere identificato è solo il computer tramite il quale è avvenuto l’accesso. Tali dati servono unicamente a stabilire da quali regioni del mondo provengono i visitatori che accedono alle nostre pagine web e a rilevarne le modalità di navigazione..

Al fine di ricostruire in che modo i visitatori si muovono sulle nostre pagine web utilizziamo dei cookie. Questi ultimi sono piccoli file di testo che possiamo leggere mediante specifici software.



Nella guida del Suo browser può scoprire in che modo può cancellare i cookie o impedirne l’uso. A volte il blocco dei cookie può far sì che il funzionamento di determinate pagine web sia limitato o che Lei non possa più accedere alle stesse (a seconda delle impostazioni specifiche del browser). Si distinguono da un lato i «cookie di sessione» (che vengono cancellati quando chiude il browser) e dall’altro i «cookie persistenti» (che rimangono più a lungo sul suo computer).



Analytics Informazioni sull’uso di Google Analytics

Il presente sito web utilizza il servizio di analisi dei dati web Google Analytics di Google Inc. («Google»).



Google Analytics utilizza dei cookie, ossia dei file di testo memorizzati sul Suo computer che consentono di analizzare il modo in cui usa il sito web. Le informazioni relative all’uso del sito da parte Sua generate attraverso i cookie sono di regola trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti, dove vengono conservate.



Se su questo sito web è attiva l’anonimizzazione dell’indirizzo IP, in Svizzera, negli Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo il Suo indirizzo IP viene ad ogni modo precedentemente abbreviato da Google. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP completo viene inviato ai server di Google negli USA e lì abbreviato.



Google utilizza tali informazioni per il gestore del presente sito web al fine di analizzare il Suo utilizzo di quest’ultimo, di redigere rapporti sull’attività dello stesso e di fornire ulteriori servizi per il gestore rispetto all’uso del sito e di Internet.



L’indirizzo IP trasmesso dal Suo browser nell’ambito del servizio Google Analytics non viene associato ad altri dati a disposizione di Google.



Attraverso un’apposita impostazione nel Suo browser, Lei può impedire il salvataggio dei cookie. Le ricordiamo tuttavia che ciò potrebbe fare in modo che alcune funzioni del presente sito web risultino indisponibili. Può anche impedire che Google rilevi i dati generati dal cookie in merito all’uso del sito web da parte Sua (compreso l’indirizzo IP) o che Google elabori tali dati. A tale scopo può scaricare e installare il plugin per browser disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it .

Ulteriori informazioni sulle condizioni d’uso e sulla protezione dei dati sono reperibili alle pagine

unter https://www.google.com/analytics/terms/it.html



und https://www.google.de/intl/it/policies/.

I cookie qui utilizzati:

sono indispensabili per consentire la navigazione sul sito web e l’uso delle sue funzioni, per es. l’accesso a pagine sicure; senza questi cookie determinati servizi di cui Lei desidera usufruire potrebbero non essere disponibili servono all’ottimizzazione del sito web attraverso il rilevamento di informazioni sul comportamento degli utenti (per es. per migliorare l’aspetto e offrire all’utenza un’esperienza di navigazione unitaria) contribuiscono a migliorare il funzionamento del sito web e ad adattarlo alle esigenze personali; la memorizzazione delle Sue impostazioni utente (per es. ubicazione geografica, font e dimensioni preferite ecc.) consente di fornire funzioni avanzate, elencate nella lista delle funzioni specifiche dei cookie.

L’ultimo aggiornamento della presente informativa sulla privacy è stato effettuato il 10 febbraio 2022.