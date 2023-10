Oltre alla distribuzione di carburanti e lubrificanti nonché alla vendita di prodotti nei propri negozi, molte delle nostre sedi offrono anche un impianto di autolavaggio per far brillare il Suo veicolo ogni giorno.

Il 1º aprile 2022 Oel-Pool AG ha acquisito la rete di stazioni di servizio bp e la struttura di distribuzione in Svizzera. In qualità di licenziataria del marchio bp, Oel-Pool AG gestisce assieme alla propria affiliata Moveri SA circa 340 stazioni di servizio bp, oltre ad altre circa 400 stazioni di servizio di altre marche. Nel complesso, riforniscono ogni giorno ben più di 100 000 clienti e rappresentano quindi il maggiore fornitore svizzero nel settore delle stazioni di servizio.

Con la carta carburante bp, i nostri clienti – privati o commerciali – possono effettuare rifornimenti e acquisti presso una delle circa 340 stazioni di servizio bp in Svizzera e nel principato del Liechtenstein.Con la carta ROUTEX offriamo la soluzione ideale anche per le imprese internazionali. Quest’ultima consente di scegliere bp come proprio partner di qualità e di beneficiare dell’accesso alla rete ROUTEX, che vanta 24 000 sedi in 32 Paesi. Approfitti dei vantaggi offerti dalla nostra rete in costante espansione.

Lubrificanti



Castrol è un’azienda internazionale specializzata in lubrificanti nota in tutto il mondo. Grazie a Castrol, bp può disporre di un ampio assortimento di oli motore, fluidi per trasmissione e prodotti speciali per il settore delle automobili, dei motocicli e dei veicoli utilitari, così come per la navigazione e l’aeronautica.