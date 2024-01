L’universo delle marche bp

bp è un importante brand globale: un nome che fa bella mostra di sé su piattaforme offshore, raffinerie, navi e uffici, così come su parchi eolici, istituti di ricerca e stazioni di servizio.



Da quando negli anni ’20 del secolo scorso bp iniziò con la distribuzione di benzina in Gran Bretagna, il brand si è fatto un nome in tutto il mondo. Oggi ogni azione di bp si basa sui valori aziendali: sicurezza, rispetto, migliore prestazione, coraggio e «Un team». Tutto ciò che bp fa deve rispettare tali valori.



Fra tutte le diverse forme di energia, la più importante è quella umana: il personale. Questa energia è il carburante del brand bp.



Perché è importante il brand bp

Il brand è la base per tutte le nostre azioni. Nei settori aziendali orientati al cliente, il brand guida la clientela e rispecchia la promessa rispetto a prodotti, servizi e rapporti commerciali.



Il logo Helios

Lanciato nel 2000, il logo era stato concepito all’epoca come decisa rottura con la tradizione. Ancora oggi si distingue molto dagli altri marchi distintivi utilizzati nel ramo energetico e rimane un simbolo dai molteplici significati, che rimanda tra l’altro anche alla nostra maggiore fonte di energia: il sole. I colori del logo Helios – denominato come il dio greco del sole – suggeriscono calore, luce e natura. Al tempo stesso, si presenta come un modello di elementi geometrici intrecciati: come la stessa bp, incarna un’unità composta da numerose parti diverse che collaborano strettamente.



