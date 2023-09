Orari di apertura comodi per la clientela



Automobiliste e automobilisti apprezzano inoltre la possibilità di unire rifornimento e acquisti in un unico momento, senza alcun problema di parcheggio. Più semplice e rapido di così non si può!

Domenica, 8 di mattina: ha dimenticato il latte per la colazione? C’è ancora modo di salvare la giornata! La stazione di servizio bp più vicina non dista molto: che aspetta? E già che c’è, perché non prende anche qualche prodotto da forno fresco per colazione? Problema risolto!

Un assortimento convincente

Per uno spuntino o per l’aperitivo, per la prossima grigliata o per un regalo: nei negozi shop bp troverà una vasta scelta di bevande, dolci e prodotti freschi o surgelati. Non mancano mai inoltre quotidiani, riviste e articoli per l’igiene.

Scopra poi le nostre offerte mensili con apprezzati prodotti di marca e allettanti promozioni sulle confezioni multiple. Ne vale la pena!