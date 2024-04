Het zal je als autorijder niet zijn ontgaan: sinds 1 oktober zijn alle Nederlandse tankstations met twee of meer tankinstallaties verplicht om voor benzine bij minimaal de helft van de vulpistolen E10 aan te bieden.

Ethanol is een biobrandstof die gemaakt wordt uit bijvoorbeeld suiker, maïs en tarwe. Een stuk duurzamer dan fossiele brandstoffen dus, maar ook met andere eigenschappen dan benzine. Ethanol wordt daarom gemengd met benzine, zodat de meeste auto's er zonder problemen mee kunnen rijden. E5 is een mengsel van maximaal 5% bio-ethanol en 95% fossiele brandstof. E10 bevat tot maximaal 10% bio-ethanol.

Op de website www.e10check.nl kun je zien of jouw auto of bestelwagen geschikt is voor het tanken van E10-benzine. Twijfel je alsnog en wil je er zeker van zijn dat je altijd de best mogelijke brandstof tankt? Kies dan voor onze ultieme reguliere brandstof: BP Ultimate, dat standaard is voorzien van onze revolutionaire ACTIVE technologie.

Al onze dieselbrandstoffen beginnen vuil te verwijderen zodra je de motor start. BP Ultimate Diesel met ACTIVE technologie is onze beste diesel ooit en je kunt er tot 56 kilometer per tank meer mee rijden.* Als je bij elke tankbeurt kiest voor BP Ultimate Diesel help je de motor optimaal te laten presteren.

Dat is niet alles. Want bij continu gebruik helpt BP Ultimate met ACTIVE technologie ook met het beschermen van kritieke motoronderdelen, waardoor het risico op kostbaar, ongepland onderhoud wordt verminderd. Zo blijven jouw voertuigen op de weg en niet in de werkplaats.

Meer informatie over BP Ultimate met ACTIVE technologie vind je hier.

* Gebaseerd op een verbruik van 850 kilometer per tank. Getest in verschillende voertuigen in vergelijking met basisdiesel (diesel die alleen voldoet aan de NEN EN-standaard). De gemiddelde verbetering van bereik is 35 kilometer. De daadwerkelijke toename is afhankelijk van het voertuig, de rijstijl, de toestand van de weg en andere factoren.

Heb je vragen over E10 of BP Ultimate met ACTIVE technologie? Bel dan ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.