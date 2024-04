*Deze korting is van toepassing op de grootverbruikerslijstprijs. Als de prijs aan de pomp op het moment van tanken lager is dan deze grootverbruikerslijstprijs minus de korting, dan wordt automatisch de pompprijs berekend. De korting is alleen geldig in Nederland. De bp tankpas wordt verstrekt na acceptatie van bp na een standaard credit check. Hiermee krijg je toegang tot BP Online Services. 1 Deze korting is geldig op diesel, benzine, BP Ultimate en LPG bij alle tankstations van bp in Nederland.

2 Deze korting is geldig op diesel, benzine, BP Ultimate bij alle tankstations van bp in Nederland.

3 Deze korting geldt op diesel bij het onbemande bp automatennetwerk en de trucksuitable express stations van bp in Nederland.