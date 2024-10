Ons doel



Ons doel is het herdefiniëren van energie voor mensen en onze planeet. We willen de wereld helpen CO 2 e-neutraal te krijgen en het leven van mensen te verbeteren. In 2021 waren bedrijfswagenparken goed voor 20% van alle voertuigen op de weg in Europa. Ze produceerden de helft van alle emissies van het wegtransport.

Daarom werken wij proactief aan de uitbreiding van netwerken van oplaadpunten voor voertuigen. Wij werken samen met partners aan hernieuwbare diesel (bp bioenergy HVO100), bioLNG en bioCNG én we bouwen strategisch aan ons distributienetwerk. Met onze achtergrond, infrastructuur, ondersteuning en investeringen bevinden we ons in een goede positie om wagenparken te helpen op deze reis. Het is tijd voor verandering.