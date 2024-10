EV opladen

Het bp pulse-netwerk breidt snel uit om wagenparken te voorzien van een ruime infrastructuur. Daarnaast breiden we de toegang tot de oplaadnetwerken van onze partners in heel Europa uit via onze Fuel & Charge laadpas.



Op dit moment is ongeveer 60% van onze laders wereldwijd snel (> 50kW) of ultrasnel (150kW of sneller). Tegen 2030 streven we naar een dekking van 90%. Een 150kW lader kan tot 160 km bereik leveren in ongeveer 15 minuten, afhankelijk van het type voertuig, de grootte van de accu en de weersomstandigheden.