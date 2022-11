Welkom bij bp pulse

Steeds groter netwerk Nederland

Het plan is om in 2022 nog zo’n tien andere snellaadpleinen in Nederland te introduceren. Ook deze komen op centrale plekken rondom grote steden. Daarnaast openen we in 2022 ook snelladers op de voorterreinen van bp stations. Op deze manier creëren we een dekkend netwerk van snelladers door heel Nederland.

Netwerk in Europa

Als je ook over de grens komt, is het goed te weten dat je ook welkom bent bij bp pulse in Engeland en Aral pulse in Duitsland. Engeland heeft in totaal al zo’n 7.000 laadpunten en Duitsland 500. Je vindt ze onder andere bij de stations van bp of Aral onder de naam bp pulse of Aral pulse. In 2022 verwachten we ons Europese netwerk verder uit te breiden met nog eens 700 snellaadpunten op snellaadpleinen.