Opening 50e bp pulse locatie

Met de opening van een nieuw laadplein in Vlaardingen heeft bp pulse de mijlpaal van 50 locaties in Nederland bereikt. Verspreid over het land heeft bp pulse inmiddels meer dan 100 snelladers (met ruim 200 laadpunten) in gebruik. Hiermee wordt het voor bestuurders van elektrische auto's steeds eenvoudiger om hun voertuig onderweg op te laden. En dat opladen gaat snel. Vrijwel alle laadstations van bp pulse hebben een maximumvermogen van 150 kW, daarmee zijn de meeste gebruikers binnen zo'n 25 minuten alweer onderweg.

Vervelen tijdens het laden is sowieso niet nodig bij bp pulse. Bij veel locaties bevindt zich een AH to go shop. Tijdens het laden kunnen klanten hier terecht voor een kop koffie met wat lekkers, of genieten van een vers belegd broodje met bijvoorbeeld een gezond sapje.

bp heeft de ambitie om in 2050, of eerder, een net zero company te zijn en bij te dragen aan een uitstootvrije wereld. Omdat elektrificatie cruciaal is voor de overstap naar duurzame mobiliteit, wil bp in 2030 wereldwijd meer dan 100.000 publieke laadpunten hebben gerealiseerd.