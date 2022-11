Wat is bp pulse?

Elektrische mobiliteit is niet langer de toekomst. Het gebeurt vandaag al en het groeit hard. In Nederland en daarbuiten helpt bp pulse iedereen op de weg met deze transitie naar elektrisch rijden. bp pulse is het merk voor elektrisch laden dat onder het merk bp valt. bp pulse bestaat al in Engeland en in Duitsland en is nu ook in Nederland gestart met de uitrol van een netwerk van snellaadpleinen met een hoog vermogen en 150 kW batterij-snelladers voor laden onderweg. De eerste Nederlandse locaties zijn al in gebruik en zullen snel worden uitgebreid.



Hoe groot is het netwerk van bp pulse?

In Nederland zijn er eind 2021 drie snellaadpleinen rondom Amsterdam: bp Kadoelen (14 snellaadpunten), bp Oude Haagseweg (18 snellaadpunten) en bp Nieuwe Hemweg (12 snellaadpunten). De ambitie is om in 2023 in Nederland nog zo’n tien andere snellaadpleinen in Nederland te introduceren. Ook deze komen op centrale plekken rondom grote steden. Daarnaast werken we hard aan het uitbreiden van ons snellaadnetwerk voor onderweg, onder meer op de bp stations. Zo creëren we een volledig dekkend netwerk van snelladers door heel Nederland en Europa: naar verwachting staan er in 2024 zo’n 8.000 door heel Europa.

Wat is een bp pulse snellaadplein?

Een snellaadplein is een snellaadlocatie waar minimaal 6 snelladers staan, met samen 12 snellaadpunten.

Wat is bp pulse voor onderweg?

Op verschillende locaties in Nederland staan bp pulse batterij-snelladers om onderweg snel te laden. Deze 150 kW laadpunten hebben CCS-twee aansluitingen elk. De exacte locaties zijn te vinden op deze pagina en uiteraard in de bp Fuel & Charge app.



Waar vind ik de dichtstbijzijnde bp pulse locatie?

Er zijn momenteel drie bp pulse snellaadpleinen rondom Amsterdam:



bp Kadoelen

bp Oude Haagseweg

bp Nieuwe Hemweg

De snelladers voor onderweg kun je allemaal vinden op deze pagina en in de bp Fuel & Charge app. Bestuurders van een Volkswagen, Seat, Cupra en Skoda kunnen ze ook in hun Elli-app vinden.

Hoe weet ik of een bp pulse snellader beschikbaar is?

Momenteel kun je in de bp Fuel en Charge app en in apps van andere mobiliteitsaanbieders zien of de snellader beschikbaar is. We werken eraan om dit ook zichtbaar te maken op onze eigen website en andere kanalen.



Waar komt de elektriciteit vandaan voor de bp pulse laadpunten?

100% van de elektriciteit die de Nederlandse bp pulse snellaadpunten leveren, is gekoppeld aan energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, door de aankoop en afboeking van Garantie van Oorsprong-certificaten (GVO's). Deze tonen aan dat de energie afkomstig is uit een hernieuwbare bron. Dit betekent dat de elektriciteit wordt bevestigd als 100% hernieuwbaar*.

*Alle elektriciteit die bp pulse oplaadpunten leveren, wordt geleverd door het nationale elektriciteitsnet en is een mix van hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie.



Waarom investeert bp in elektrische energie?

bp is zich aan het transformeren van een traditionele oliemaatschappij naar een duurzaam geïntegreerd energiebedrijf. Wij streven naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en de ontwikkeling van koolstofarme producten en diensten, zodat we tegen 2050 een volledig neutrale footprint hebben. Behalve kernactiviteiten als het opwekken van duurzame energie is het bevorderen van elektrische mobiliteit een van de gebieden waarop we vooruitgang willen boeken. Lees er hier meer over.