bp pulse België

Welke soorten stekkers kan ik aansluiten?



Onze ultrasnelle laders zijn uitgerust met gestandaardiseerde CCS-en CHAdeMo-aansluiting.



Kan ik laden met mijn Plug-in Hybride auto?



Plug-In Hybride auto's hebben meestal geen CHAdeMO of CCS aansluiting waardoor snelladen niet mogelijk is. Als uw Plug-in Hybride auto wel een snellaadoptie heeft met CHAdeMO of CCS aansluiting, dan bent u uiteraard welkom om te laden bij bp pulse.



Hoe werkt het opladen bij bp pulse?



Om te beginnen met opladen, kiest u uw gewenste betaalmethode.

1. Bankpas (debitcard of creditcard)

Volg de instructies op het hoofdscherm van het laadstation;

Houd uw creditcard of debitcard voor de betaalautomaat;

Er vindt nu ook een reservering plaats door uw bank van € 49 euro. Uiteraard wordt alleen het daadwerkelijke laadbedrag in rekening gebracht. Afhankelijk van uw bank kan het tot 7 dagen duren voordat het verschil met de reservering is verwerkt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw bank;

Plaats vervolgens de stekker in uw auto en start de laadsessie;

Om de laadsessie te stoppen, plaatst u uw kaart weer voor de betaalautomaat.

2. App

Open de app en selecteer het laadpunt door het nummer van de lader (EVSE ID) in te voeren, dat u kunt vinden onder de stekker die u wilt gebruiken;

Plaats de stekker in de auto en start uw laadsessie;

Om uw laadsessie te stoppen, opent u de app en drukt u op de "stop" knop;

De betaling volgt automatisch door uw mobiliteitsaanbieder.

3. Laadpas (RFID-kaart)

Houd uw laadpas tegen het scherm bij het icoontje onder het scherm;

Selecteer uw laadpunt - controleer het nummer van de lader (EVSE ID) dat u kunt vinden onder de stekker die u wilt gebruiken;

Plaats vervolgens de stekker in uw auto en start de laadsessie;

Om de laadsessie te stoppen, houdt u de kaart voor het scherm bij het icoontje;

De betaling volgt automatisch door uw mobiliteitsaanbieder.

4. Plug&Charge

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet uw voertuig zijn uitgerust met Plug&Charge ISO 15118;

Parkeer uw auto op de gewenste locatie en selecteer een stekker;

Sluit de stekker aan op uw auto - na een paar seconden start het opladen automatisch;

Zodra uw batterij opgeladen is, haalt u de stekker eruit - u bent klaar om uw reis voort te zetten;

Betaling volgt automatisch (prijzen worden vastgesteld door uw mobiliteitsaanbieder).

Moet ik mijn eigen laadkabel meenemen?

Nee, u hoeft geen eigen kabel mee te nemen. Er zijn vaste kabels aanwezig op onze ultrasnelle laders.



De stekker zit vast in mijn auto, wat moet ik doen?



Als dit gebeurt, controleer dan eerst of de laadsessie is beëindigd (of stop deze – zie vraag “Hoe werkt het opladen bij bp pulse?”) controleer vervolgens of uw auto ontgrendeld is. Duw de hendel opnieuw in de auto om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit. Probeer de sessie vervolgens opnieuw te beëindigen. Het probleem zit vaak aan de kant van het voertuig en niet aan de lader. Dit komt doordat de auto tijdens het laden is vergrendeld en daardoor de stekker vast blijft houden. Ontgrendel/ open de auto een aantal keer. Mocht dit niet werken kijk dan in het instructieboekje van de fabrikant van uw voertuig om de noodontgrendeling op te zoeken. Per voertuig kan dit verschillen van meervoudige klik op het open-symbool op uw autosleutel, via noodhendel/noodknop of via het multimediasysteem in het menu "Opladen". Werkt het nog steeds niet? Bel de bp pulse consumentenservice voor hulp op (+32) 0800 100 25. Zij zullen dan proberen de laadsessie op afstand te beëindigen.

Er is een probleem opgetreden tijdens de oplaadsessie. Wat moet ik doen?



Voor hulp met technische problemen kunt u contact opnemen met de bp pulse consumentenservice op

(+32) 0800 100 25 of vul het Contactformulier in.