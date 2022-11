Wij houden jouw elektrische auto opgeladen als je onderweg bent.

Ons netwerk met laadpunten waar je onderweg kunt laden, groeit in Nederland én in heel Europa. Dankzij een intensieve samenwerking met partners en klanten bieden we nu de juiste type laders op de beste plekken - of je nu op weg bent naar Hoofddorp of naar Krabbendijke: je kunt op steeds meer plaatsen bij ons terecht!

Wij zorgen dat je blijft rijden: in de komende twee jaar creëren we nog eens zo'n 200 snellaadpunten op 100 locaties. Het voordeel van onderweg laden bij onze bp stations, is dat we een landelijk netwerk bouwen van oplaadpunten bij onze stations. Dus je terwijl je auto oplaadt, kun jij genieten van een hapje en een drankje bij onze shops