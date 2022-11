bp pulse snellaadpleinen

bp is overal volop in beweging en introduceert nu ook in Nederland haar bp pulse laadpleinen, met een nieuwe generatie snelladers. Door het alsmaar groeiende aantal elektrische auto’s zal er in de komende jaren - vooral in en om de stad - steeds meer vraag ontstaan naar snellaadplekken. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig, op de juiste plekken en met voldoende capaciteit. Met deze bp pulse snellaadpleinen maakt bp het laden makkelijker, sneller en bereikbaarder voor zowel de privé- als de zakelijke rijder.