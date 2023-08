bp pulse introduceert Plug & Charge ondersteuning

Bij de laadpleinen van bp pulse is het vanaf nu mogelijk om Plug & Charge te gebruiken. Met deze nieuwe technologie is het voor geregistreerde gebruikers mogelijk om een laadsessie te starten zonder gebruik te maken van een laadpas of -app. Het inpluggen van de laadkabel in een voertuig is voldoende. Hiermee wordt het gebruik van onze snelladers nóg aantrekkelijker.



Na eenmalige registratie bij een deelnemende mobiliteitsaanbieder, herkennen voor Plug & Charge geschikte laadstations het voertuig en bijbehorende laadcontract en zal de laadsessie automatisch starten na het inpluggen van de laadkabel. Zodra de laadsessie is afgerond, wordt de betaling op de achtergrond verwerkt op basis van de gebruikelijke tarieven van de betreffende mobiliteitsaanbieder.

bp pulse is een van de eerste partijen in Nederland met laadstations die Plug & Charge ondersteunen. Naar verwachting zal deze manier van betalen op middellange termijn gemeengoed worden. Inpluggen, opladen en direct weer op weg na het loskoppelen.

