Biomethaan



We werken er bovendien aan om het aanbod van biomethaanproducten voor klanten te vergroten, waaronder bioCNG en bioLNG, dat kan worden gemaakt door bacteriën toe te voegen aan organisch afval. Beide kunnen worden gebruikt in gastrucks, waardoor de CO 2 e-uitstoot gedurende de hele levenscyclus wordt verlaagd.



BioLNG is compatibel met voertuigen die speciaal zijn gemaakt of omgebouwd om op LNG te rijden. Door de hogere dichtheid biedt het een groter bereik dan bioCNG en wordt het meestal gebruikt voor grotere vrachtwagens die langeafstandsritten maken.



BioCNG is geschikt voor gebruik in speciale of omgebouwde CNG-voertuigen, meestal personenauto's tot middelgrote vrachtwagens die kortere ritten maken.