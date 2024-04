Als dé mobiliteitspartner van zakelijk Nederland, weten wij bij BP als geen ander wat ondernemers beweegt. Wij werken dan ook continu aan het optimaliseren van ons uitgebreide netwerk, zodat u en uw chauffeurs altijd snel een geschikt tankstation kunnen vinden, waar uw zaken u ook naartoe brengen. Sinds februari bent u welkom bij BP Afferden, ten westen van Nijmegen. Aan de Rijksweg A7 richting Groningen kunt u sinds 20 mei terecht bij BP Roode Til.

Enkele voordelen van de nieuwe BP tankstations:

Altijd snel en voordelig tanken

Eenvoudig en veilig afrekenen met uw BP Tankpas

Nog meer dekking in het Noorden en Oosten van Nederland

Strategisch gelegen aan belangrijke wegen

Met uw BP Tankpas bent u welkom bij het grootste acceptatienetwerk van A-merk tankstations in Nederland. Regelmatig voegen wij op diverse locaties nieuwe stations toe om u nóg meer keuze te geven. Van onbemande express-stations, waar u 24/7 snel en voordelig kunt tanken, tot bemande locaties waar u ook even kunt uitrusten met een versgezet kopje koffie en een smakelijk broodje in ons Wild Bean Café.

BP Afferden heeft begin februari zijn deuren geopend aan de N322 tussen Nijmegen en Tiel, ter hoogte van Afferden. Het betreft een voormalig Texaco-station, waar u niet alleen terecht kunt voor de beste brandstoffen en smeermiddelen, maar ook voor een versgebakken broodje uit de bakery, een smakelijk kopje koffie en gratis wifi om ook onderweg nog even zaken te kunnen doen.

Brengen uw zaken u vanaf Duitsland (Bremen / Oldenburg) richting Groningen? Dat komt goed uit, want met ingang van 20 mei zijn u en uw chauffeurs welkom bij het gloednieuwe BP Roode Til, strategisch gelegen aan de Rijksweg A7 bij Scheemda. Dit voormalige Esso-station biedt alle gangbare brandstoffen, plus een eigen bakery voor heerlijke verse broodjes, gratis wifi en natuurlijk diverse autoproducten in de shop.

Dat is nog niet alles. Want met uw BP Tankpas kunt u in Nederland óók terecht bij 366 tankstations van Texaco (voorzien van het EG Group-logo), met zo’n 37 locaties aan de snelweg én 300 stations van Total, waarvan 26 aan de snelweg. Dat brengt het aantal stations in ons nationale netwerk inmiddels op meer dan 1100!

Waar kunt u het beste tanken? Op www.bp.nl/zakelijk vindt u met behulp van onze professionele routeplanner eenvoudig een geschikt tankstation.