Alle voordelen op een rij

Of je wagenpark nu groot of relatief klein is, en of het nu gaat om auto's, bestelwagens, vrachtauto's of bussen: met de BP Plus Tankpas ben je verzekerd van toegang tot een zeer uitgebreid netwerk en een groot aantal voordelen die je wagenpark verbeteren, je werklast verlichten en kosten verlagen.

Vijf redenen om voor de BP Plus Tankpas te kiezen

- Altijd een station in de buurt of op de route tot meer dan 1.000 locaties door heel Nederland en toegang tot het grootste merknetwerk van de Benelux.

- Meer flexibiliteit met diverse prijsopties - duidelijk gestructureerd afhankelijk van de omvang en behoeftes van jouw wagenpark.

- Ervaar volledige gemoedsrust dankzij onze geavanceerde beveiligingsfuncties op elke tankpas. 100% online autorisatie bij alle brandstoftransacties, de beste bescherming tegen fraude en CCTV-dekking op de meeste tanklocaties.

- Verkort je administratietijd, en verhoog de efficiëntie van je bedrijf, dankzij verschillende eenvoudige en veilige online tools.



- Professionele ondersteuning van onze deskundige klantenservice,