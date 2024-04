bp verbetert ook achter de schermen

Wat is er aan de hand?

Met ingang van 1 oktober 2020 worden alle bp tankpassen uitgegeven en verwerkt door B2Mobility GmbH, kortweg B2M. Deze betalingsinstelling is volledig eigendom van BP Europe SE en geeft ons als commercieel bedrijf te vrijheid om tankpassen zonder belemmeringen uit te geven en te voldoen aan het zogenaamde Second EU Payment Services Directive (PSD2).

In overeenstemming met artikel 10.7 van de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de BP Tankpas, worden vanaf deze datum onze rechten, titels, belangen en voordelen in en uit de Overeenkomst overdragen aan B2M. Hier heeft u eerder al bericht over gehad via een email of brief.