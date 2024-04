BP brengt de Formule 1 naar ICT & Logistiek en TLN Live!

Waarom zou je begin november een bezoekje brengen aan ICT & Logistiek? Simpel, dit is hét jaarlijkse evenement waar je een compleet overzicht van (ICT)-oplossingen vindt die nodig zijn om jouw logistieke processen zo efficiënt mogelijk in te richten en uit te voeren. Van Warehouse Mangement Systemen tot System Integrators en van Automatische Identificatie Systemen tot Tracking & Tracing; de beursvloer van ICT & Logistiek is gevuld met een keur aan innovatieve exposanten. Daarnaast kun je je laten informeren en inspireren tijdens bijzondere demonstraties, boeiende tours en inhoudelijke seminars.

Tijdens de nieuwste editie van ICT & Logistiek staat het thema Smart Warehousing centraal: hoe ga je om met de digitalisering van je productie- en logistieke processen? Welke invloed hebben big data, kunstmatige intelligentie (AI), virtual reality, cobots en robots op de dagelijkse praktijk? Je ontdekt het op 5, 6 en 7 november aanstaande allemaal in de Jaarbeurs in Utrecht.

BP ontwikkelt verschillende innovatieve oplossingen voor de logistieke keten. Logisch dus dat wij ook acte de présence geven op de beursvloer van ICT & Logistiek. Op onze stand staan onze slimme kostenbesparende oplossingen centraal, waaronder onze geavanceerde fleetmanagement-software FleetExpert of onze andere producten. Stuk voor stuk oplossingen waarmee je efficiënter kunt werken en flink op operationele kosten kunt besparen.

Een paar dagen na ICT & Logistiek, om precies te zijn op zaterdag 9 november, vindt in het Inspyrium in Cuijk hét congres van Transport en Logistiek Nederland plaats: TLN Live. Het wordt een dag waarin de toekomst van transport en logistiek centraal staat en waar je veel collega-ondernemers, medewerkers van TLN en relaties van de vereniging kunt ontmoeten.

Om beide evenementen extra bijzonder te maken, nemen wij een officiële Renault F1 replica mee op sleeptouw. En ja, je mag ermee op de foto! Vergeet ons niet te taggen op Instagram.

Heb je vragen over ICT & Logistiek of TLN Live? Neem dan contact op met je accountmanager, of bel ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.