Goed nieuws voor ondernemers in en rondom Nijmegen. Vanaf 1 september tank je namelijk snel en voordelig bij ons tankstation BP Weurt, iets ten noordwesten van de Keizerstad. Dit voormalige Argos-station is als BP-locatie zeven dagen per week geopend en beschikt over een shop, luchteiland, autostofzuiger én een car wash. Je vindt BP Weurt aan de Van Heemstraweg 13 in Weurt, tussen Nijmegen en Beuningen.

De belangrijkste gegevens van BP Weurt op een rijtje:

Truck-suitable station met high-speed dieselpompen (120 ltr/min)

Strategisch gelegen aan de Van Heemstraweg tussen Nijmegen en Beuningen

Shop met Wifi voor klanten

Luchteiland en autostofzuiger

Met je BP Tankpas ben je welkom bij het grootste netwerk van A-merk tankstations in Nederland. Regelmatig voegen wij op diverse locaties nieuwe stations toe om je nóg meer keuze te geven. Van onbemande express-stations, waar je 24/7 snel en voordelig tankt, tot bemande locaties waar je ook zelf lekker bijtankt met een versgezet kopje koffie en een smakelijk broodje in ons Wild Bean Café.

Wil je nóg meer keuze? Wij helpen je graag! Met je BP Tankpas kun je in Nederland terecht bij 185 tankstations van Texaco (voorzien van het EG Group-logo), met zo’n 37 locaties aan de snelweg én 330 stations van Total, waarvan 26 aan de snelweg.

Waar je het beste kunt tanken? Op www.bp.nl/zakelijk vind je met behulp van onze professionele routeplanner snel en simpel het juiste tankstation.

Heb je vragen over onze nieuwe stations? Neem dan contact op met ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.