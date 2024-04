Erik Zwaan: Info uit de markt

We zijn alweer enkele weken onderweg maar om te beginnen wens ik iedereen natuurlijk een gezond en succesvol 2022! Een jaar waarin corona hopelijk meer naar de achtergrond verdwijnt en we ons vol enthousiasme kunnen richten op zakelijke kansen en uitdagingen. Veiligheid is daarbij natuurlijk van groot belang… en duurzaamheid. Daarom ligt is deze twee zaken toe aan de hand van wat ik om me heen hoor en zie gebeuren.

Duurzaamheid

Een duurzame(re) start maken met je huidige voertuigen is vaak heel laagdrempelig. Iets wat altijd kan is bijvoorbeeld de compensatie van CO2 via bp’s Target Neutral. Op één personenauto met 30.000 kilometer kost je dit o.b.v. benzine iets minder dan € 22,- per jaar. Wil je erna meer de diepte in en bekijken wat er mogelijk is voor jouw wagenpark? Vraag er dan naar bij mijn collega’s want we helpen hier veel klanten al mee. Normaal zijn dit de stappen die we met je doorlopen:

Inventarisatie: inzicht in wat is er (niet) mogelijk is

Quick wins. Die zijn er altijd: wat kunnen we vandaag al anders doen?

De vervolgstappen: hoe ziet de roadmap eruit voor jouw bedrijf.

Erik Zwaan

Sales Manager BP Fleet Nederland en België