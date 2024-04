Vrachtautocabines gevuld met een bonte verzameling aan tolkastjes? Nodeloos ingewikkelde administratie vanwege tolbetalingen bij verschillende partijen? Het is allemaal verleden tijd dankzij EETS (European Electronic Toll Service); een universeel tolsysteem waardoor je met slechts één on-board unit tol kunt betalen in heel Europa. Al sinds de start van het nieuwe Europese tolsysteem in 2018, leveren wij de geavanceerde BP Tolbox voor EETS, waarmee veel van onze klanten inmiddels zorgeloos door Europa rijden.

Het mooiste is: er worden steeds meer landen aan het EETS-systeem toegevoegd. Rijden je chauffeurs regelmatig in Scandinavië? Dan hebben wij goed nieuws voor je. EETS is vanaf nu namelijk ook actief in Noorwegen (AutoPass systeem) en op drie belangrijke bruggen in Denemarken en Zweden: Oresund, Storebaelt en Fjordforbindelsen Frederikssund.

De landen waar je de BP Tolbox voor EETS nu kunt gebruiken zijn:

Oostenrijk

België (inclusief Liefkenshoektunnel)

Frankrijk

Duitsland

Italië

Noorwegen (AutoPass)

Polen (A4 Katowice - Krakow SAM)

Portugal

Spanje

Fjordforbindelsen Frederikssund brug

Oresund brug

Storebaelt brug

Naar verwachting zullen in 2020/2021 de volgende landen volgen:

Bulgarije

Tsjechië

Hongarije

Polen

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Heb je al een BP Tolbox voor EETS en wil je deze updaten voor gebruik in Scandinavië? Log dan in op het EETS-webportaal en schakel daar Scandinavië (SCA) in bij 'Activate Services'.

Heb je nog geen BP Tolbox voor EETS? Vraag deze dan snel hier aan.

Heb je vragen over EETS of onze BP Tolbox voor EETS? Neem dan contact op met je accountmanager, of bel ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.