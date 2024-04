Zijn uw chauffeurs regelmatig op de Duitse wegen te vinden? Dan is de recente activatie van het EETS-systeem in Duitsland geweldig nieuws voor u. Zoals u wellicht weet, zijn wij de afgelopen maanden intensief bezig geweest met het testen van onze BP Tolbox voor EETS op het Duitse wegennet. Wij kunnen u met trots vertellen dat al deze test succesvol zijn afgerond en dat onze EETS-tolbox volledig functioneert in Duitsland. Nu kunt u dus ook profiteren van alle voordelen van de BP Tolbox voor EETS als u en uw chauffeurs in Duitsland rijden. Hetzelfde geldt voor België waar ons tolkastje al probleemloos gebruikt wordt.

De belangrijkste voordelen van de BP Tolbox voor EETS:

Slechts één tolkastje voor automatische tolbetalingen in héél Europa

Een gedetailleerd en actueel overzicht van al uw toltransacties



24/7 toegang tot alle EETS-services (zoals bestellen, beheren en rapportage) via BP Online Beheer of telefonisch 24/7 via +49 234 893 777 - 77.



Flexibiliteit om door Europa te rijden wanneer u dat wilt



Nu ook te gebruiken op het Duitse wegennet!



De BP Tolbox voor EETS is speciaal ontworpen voor het nieuwe pan-Europese EETS-systeem en vervangt alle On Board Units (OBU’s) die tot nu toe nodig waren om in verschillende Europese landen tol te kunnen betalen. Dat scheelt u niet alleen ruimte in uw voertuigen, maar levert ook gemak en tijdswinst op.

De kennis en ervaring van BP op het gebied van tolbetalingen vindt u ook terug in ons EETS-aanbod. Maakt u nog geen gebruik van onze speciale EETS-tolbox? Ervaar dan het gemak van één tolkastje in uw voertuigen en profiteer met uw BP + Aral Tankpas van extra On Road Services. Zodra meer landen mee gaan doen aan EETS, kan uw tolbox eenvoudig op afstand bijgewerkt worden. Zoals nu ook in Duitsland of België!

Wilt u meer informatie over ons unieke EETS-aanbod, of wilt u direct de BP Tolbox voor EETS bestellen? Kijk dan hier. U ziet hier direct welk aanbod het beste aansluit bij uw specifieke wensen. Of u nu kiest voor het Basic-pakket, waarmee u direct tijd en geld bespaart, of het Uitgebreide pakket, inclusief analyses, rapportage en telematics, met de BP Tolbox voor EETS zijn u en uw chauffeurs beter op weg in heel Europa!