Ongelode benzines met ACTIVE technologie

bp brandstoffen met ACTIVE technologie zijn echt innovatief. Onze eerdere brandstoffen waren baanbrekend toen we ze introduceerden, maar de motortechnologie heeft zich verder ontwikkeld en stelt steeds hogere eisen aan brandstoffen. We moeten deze veranderingen begrijpen en erop vooruitlopen. En we moeten zorgen dat nieuwe brandstofformules aansluiten bij de allernieuwste innovaties in motoren, maar ook nog bruikbaar zijn in oudere motoren.

bp brandstoffen met ACTIVE technologie zijn anders. De afgelopen vijf jaar hebben we meer dan 50.000 uur besteed aan het testen van motoren en voertuigen. Dat is vergelijkbaar met meer dan 1,6 miljoen kilometers. Allemaal om de unieke combinatie van speciale ingrediënten van onze ACTIVE brandstoffen te perfectioneren en de voordelen aan te tonen.

Het resultaat is ons beste assortiment vuilverwijderende brandstoffen ooit. Als je onze brandstoffen blijft gebruiken, zorgen ze er stuk voor stuk voor dat schadelijk vuil uit je motor wordt verwijderd en dat je meer kilometers kunt rijden met één tank*. Dit werkt al vanaf de allereerste keer tanken en kan je tot 44 kilometer meer per tank opleveren als je bp Ultimate ongelood 98 tankt.*