bp Ultimate 98 Ongelood

bp Ultimate 98 ongelood met ACTIVE-technologie is ons hoogwaardige en hoog-presterende benzineaanbod en het is alleen verkrijgbaar bij bp-locaties. Het biedt je uitstekende motorprestaties en het helpt je bij het onderhoud van je motor.

Vuil bestrijden met ACTIVE technologie

Vuil is een verborgen vijand die op de loer kan liggen in je motor. Het kan zich in de loop van de tijd vormen en ophopen op kritieke motoronderdelen. Zelfs een kleine hoeveelheid vuil kan al een grote impact hebben; het kan

bijdragen aan een toename van je brandstofverbruik.

de prestaties van de motor verminderen.

voor een minder soepele rijervaring zorgen.

De ACTIVE technologie in bp Ultimate 98 Ongelood bevat miljoenen vuil verwijderende moleculen die zijn ontwikkeld om je motor schoon te maken en te beschermen tegen vuil.

De innovatieve formule van bp bestrijdt vuil op 2 manieren:

De ACTIVE moleculen hechten zich aan het vuil en houden het weg van essentiële motoronderdelen. De ACTIVE moleculen hechten zich aan de metalen oppervlakken in schone motoren, zodat er een beschermende laag ontstaat die voorkomt dat vuil zich hecht aan het metaal.

Als je de bp brandstoffen met ACTIVE technologie blijft gebruiken, vormen ze een beschermende laag tegen vuil op essentiële motoronderdelen die voorkomt dat het vuil terugkomt en dit helpt:

je motor maximale en constante prestaties te leveren*

het risico op ongepland onderhoud en defecten te verlagen*

een soepelere rijervaring te leveren*

de efficiëntie van je voertuig te verbeteren.**

Met bp Ultimate 98 ongelood kun je tot 44 km** meer rijden per tank benzine.

Dit voordeel is gebaseerd op een verbruik van 650 km per tank. We hebben hiervoor een brede serie voertuigen gemeten en vergeleken met basis 95 RON-benzine, brandstoffen die alleen voldoen aan de NEN-EN-standaard.

95 RON-benzine heet in de volksmond ook wel Euro95. RON staat voor “research octane number” en dit is het octaangetal in de brandstof. In Euro95 zit octaangetal dus 95, in Euro98 is het 98. De NEN-EN-standaard is een Europese standaard voor de kwaliteit van producten. Deze standaard geldt in de hele Europese Unie geldt en deze standaard is toegepast in Nederland.

Tijdens het testen was de gemiddelde toename van het bereik met Ultimate-benzine 29 kilometer. Natuurlijk is het daadwerkelijke bereik wel afhankelijk van jouw auto, je rijstijl en andere factoren.

Speciaal recept

bp Ultimate 98 Ongelood met ACTIVE technologie vanaf de basis speciaal voor bp geformuleerd en wordt het geproduceerd volgens een uniek recept.

* Deze voordelen worden na verloop van tijd bereikt en kunnen variëren afhankelijk van je voertuig en je rijstijl.