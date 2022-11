Razendsnel de allerschoonste voertuigen dankzij bp Car Wash of bp Jet Wash

Wat geeft er nou meer voldoening dan een auto die nét is gewassen is en volop staat te glanzen? Bij één van de 55 bp-stations met een bp Car Wash of bp Jet Wash is je auto schoon in een handomdraai - voor welk van onze programma’s je ook kiest.De Hollandse weersomstandigheden vragen nu eenmaal om net even wat meer aandacht. Iedere liefhebber weet namelijk: onderhoud is behoud. Zorg dus dat vuil de lak niet blijvend kan aantasten.

Daar komt bij dat een schone, frisse auto gewoon net even lekkerder rijdt. Alléén al omdat je goed zicht rondom hebt met gewassen ramen of juist zelf beter gezien wordt met schone koplampen.