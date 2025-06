Maak van papa’s parkeerschijf een mini-meesterwerk



Geen sokken of gereedschap dit jaar – geef papa iets recht uit het hart. Met deze printbare hoes voor de parkeerschijf, ontworpen om door de kinderen ingekleurd te worden, geef je hem een cadeau dat net zo uniek is als hijzelf. Of ze nu aan de slag gaan met krijtjes, stiften of verf: die saaie blauwe schijf verandert in een vrolijk en persoonlijk kunstwerk. Verkrijgbaar in twee maten, dus hij past altijd. Print, kleur, knip – klaar!

Een klein gebaar met een groots effect – perfect voor vaders die veel onderweg zijn en graag een stukje van hun kinderen bij zich dragen.