Verminder de CO 2 -uitstoot



BP Target Neutral is een non-profit programma om de CO 2 -uitstoot van jouw wagenpark te verminderen, te compenseren of te neutraliseren. Starten met dit milieuvriendelijke pakket is eenvoudig en je kunt de reputatie van je bedrijf er aanzienlijk mee verbeteren.



Vertrouw op bp



Het BP Target Neutral-programma dat in 2006 in het leven werd geroepen, is een reeks eenvoudige maar zeer complete oplossingen die de CO 2 -uitstoot van je wagenpark verminderen, vervangen en neutraliseren. Met software die jouw emissies analyseert, online trainingen die de vaardigheden van je chauffeurs verbetert en geautomatiseerde compensatie van sommige emissies. Zo kun je net als veel van onze andere klanten een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.



Klimaatverandering bestrijden



Bijdragen aan een duurzame toekomst en je sociale verantwoordelijkheid tonen zonder dure investeringen of het opgeven van zakelijke doelstellingen dankzij bp.



Eén factuur