Doe Maar Duurzaam

KwikFit

In deze aflevering staat de landelijke auto-onderhoudsketen KwikFit centraal. Met inmiddels 165 locaties in Nederland één van de toonaangevende ketens wat voertuigonderhoud betreft. In de video vertelt Erik wat de energiemix in de toekomst wordt, gaat Arjan in op hoe KwikFit inspeelt op onderhoud aan elektrische of hybride voertuigen en licht Therèse toe waarom werken bij KwikFit héél erg aantrekkelijk is.