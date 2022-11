EETS staat voor European Electronic Toll Service en is een Europese richtlijn die de interoperabiliteit (of uitwisselbaarheid) tussen de verschillende elektronische tolsystemen in de Europese Unie moet verbeteren. Anders gezegd: omdat het voor met name vrachtverkeer niet bepaald handig is dat elk land in Europa een eigen tolsysteem gebruikt, vindt de EU dat elke weggebruiker met slechts één tolbox en één contract overal in Europa elektronisch tol moet kunnen betalen.