Oplossingen voor tolbetalingen

Wat is de juiste toloplossing voor jouw wagenpark?



Bij bp begrijpen we dat niet alle wagenparken hetzelfde nodig hebben. Daarom bieden we een keuze aan kosteneffectieve toloplossingen voor wagenparken die lokaal of door heel Europa rijden. Alle oplossingen zijn gebaseerd op een OBU (On Board Unit) waarmee de bestuurders automatisch tol betalen in verschillende landen met slechts één tolbox. Automatische updates in het geval van veranderende regelgeving zorgen voor gemak, zodat je nu en in de toekomst aan de regels voldoet.