bp REETS voor vrachtwagens met Telepass

Toegang tot speciale parkeerterreinen voor vrachtwagens



Naast probleemloze tolheffing biedt bp REETS voor vrachtwagens ook eenvoudig parkeren voor elk voertuig of elke bestuurder met beheer van de kosten. Het apparaat geeft toegang tot parkeerterreinen op 3 speciale parkeerterreinen voor vrachtwagens in Italië in Campo di Tens, Bolzano en Rome. Plus 7 andere locaties in Perugia, Milaan en Florence, 23 locaties in Frankrijk - waaronder twee beveiligde parkeerterreinen in La Creche en Craywick - en 4 speciale parkeerterreinen voor vrachtwagens in Spanje in Barcelona, Montseny, Astigarraga en Oiartzun.