Grenzeloos zaken doen met de BP Tolbox voor EETS

Doorkruist jouw wagenpark regelmatig Europese grenzen? En wil je dat zo flexibel en efficiënt mogelijk doen zonder je zorgen te maken over administratieve rompslomp? Dan is onze BP Tolbox voor EETS (European Electronic Toll Service) de ideale oplossing voor je. Het is één tolkastje waarmee je in heel Europa eenvoudig en snel tol betaalt.

Dankzij onze praktische On Board Unit (OBU) voor EETS is een cabine vol met tolkastjes niet langer nodig. Ook heb je niet meer te maken met de soms complexe tolwetgeving in verschillende landen. Bovendien beheer je 24/7 al je tolkosten eenvoudig via ons webportaal.

De BP Tolbox voor EETS biedt ook de volgende voordelen:

Praktisch: eenvoudige plug & play-installatie

Veelzijdig: kan ik verschillende voertuigen gebruikt worden

Toekomstbestendig: zodra nieuwe landen aan het EETS-systeem worden toegevoegd, wordt de software op de OBU automatisch geüpdated.

Efficiënt: slechts één factuur in plaats van een enorme papierwinkel

Een nieuwe toepassing is dat landen geselecteerd en gedeactiveerd kunnen worden via selectievakjes op het webportaal. Het overzicht wijst de activatie van de betreffende tolboxen ook toe aan verschillende markten. Je ziet bovendien de verschillende servicepakketten en de telematica-services die daarbij horen.

Ook in deze tijd kun je de BP Tolbox voor EETS gewoon bestellen. Wij zorgen ervoor dat de OBU zo snel mogelijk wordt geleverd.