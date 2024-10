bp FleetExpert



bp FleetExpert geeft je supersnel inzicht in brandstofverbruik, CO 2 e-uitstoot en meer. Doe kennis op en neem beslissingen over de efficiëntie van jouw wagenpark met behulp van technische data.

Profiteer bovendien van inzicht in de totale kosten van je wagenpark, met alle kosten geïntegreerd in één handige tool die toegankelijk is via een gebruiksvriendelijk dashboard.

Brandstofverbruik wordt gecombineerd met reparaties bij ongevallen, lease, telefoonrekeningen, tol en andere kosten. Het maken van flexibele rapporten met deze informatie is vervolgens kinderlijk eenvoudig.