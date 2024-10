In januari 2017 kondigden BP en Castrol een samenwerking aan om het Renault F1™ Team te steunen in hun ambitie om het Formule 1™ wereldkampioenschap te winnen. Een behoorlijke uitdaging, waar wij graag onze schouders onder zetten. Bijvoorbeeld door de best mogelijke brandstoffen te leveren voor Renault's raceauto's én de voertuigen van het complete team.

Het Formule 1™ circus is altijd in beweging. Ook Team Renault reist met een groot aantal voertuigen van circuit naar circuit om de coureurs, het ondersteunende team en alle benodigde materialen tijdig te krijgen waar ze moeten zijn. Daarbij maken ze gebruik van BP Tankpassen, om de hele operatie zo voordelig en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Wil jij weten waarom en hoe het Renault F1™ Team gebruik maakt van BP Tankpassen? Bekijk dan hier een film waarin Paul Seaby, Race Team Factory Support Manager bij Renault Sport Formula One™, vertelt over de hechte samenwerking tussen zijn team en BP.

Wil jij net als het Renault F1™ Team kosten besparen en zo efficiënt mogelijk onderweg zijn? Lees op deze pagina dan meer over onze brandstoffen met ACTIVE-technologie.

De dieselbrandstoffen met ACTIVE technologie van BP zijn onze beste vuilverwijderende brandstoffen ooit voor dieselmotoren. Ze werken al vanaf de eerste keer tanken: ze helpen het vuil in uw motor te verwijderen dat is achtergelaten door basisbrandstoffen en voorkomen dat het terugkomt. Als u de dieselbrandstoffen met ACTIVE technologie van BP blijft gebruiken, zal uw motor soepeler en efficiënter draaien en verkleint u het risico op onverwacht onderhoud of pech.

Heb je vragen over BP brandstoffen met ACTIVE technologie? Neem dan contact op met je accountmanager, of bel ons Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.